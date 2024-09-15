Adana\'da Galericiye Silah Operasyonu

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Adana'da Seyhan polisi galericiye yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Enes Kaan S.'in işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırma ekipleri Yeşilobadaki işyerine baskın yaptı.

Yapılan baskında 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile 168 adet mermi ele geçirdi. Şüpheli ise gözaltına alındı. - ADANA