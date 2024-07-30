- Adana'da gardolabın zulasından hafif makineli tüfek çıktı
Eve yapılan operasyonda sahte plaka, hafif makineli tüfek, tabanca, uçak savar mermisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi
ADANA - Adana'da polis bir eve yaptığı operasyonda, uçak savar mermi çekirdeği, ruhsatsız tabanca ile gardolaba zulalanmış hafif makineli tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Yakalanan kadının silahlı yaralama suçundan, diğer yakalanan kişinin ise dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi mahallesinde bir eve ruhsatsız silahlar olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu ikamete operasyon düzenlendi.
Baskında eve giren polisler, kasten yaralamadan 6 suç kaydı olan Selim B. (19), silahla yaralama suçundan aranan Sanem K. ve dolandırıcılık suçundan aranan Aslan G. (21)'yi ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Gardolabın zulasından çıktı
Evde arama çalışması yapan polis, ruhsatsız tabanca, 85 mermi, 11 pakette toplam 9.15 gram bonzai, 2 adet çalıntı plaka, 3 adet uçaksavar mermi çekirdeği, 4 adet maske ile gardolaba yapılan zulada hafif makineli tüfek ele geçirdi.
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