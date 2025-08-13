Adana\'da Genç Boğuldu

Adana'da kuzeniyle gezdiği sırada sıcaktan bunalıp bir anda sulama kanalına atlayan genç boğularak can verdi. Gencin cansız bedeni kurbağa adamlar tarafından suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvarda bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Alperen Erdoğan (21) kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Erdoğan, sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı. Atladıktan sonra suda çırpınan Erdoğan daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Kuzeni hemen polisi arayıp durumu bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar günün ilk ışığıyla sulama kanalına girip arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Erdoğan'ın cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA