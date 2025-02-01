Adana\'da genç kadın av tüfeğiyle ölü bulundu

3.Sayfa

ADANA'da Fatma Kocaklı (21), evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Fatma Kocaklı ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B.'nin evinden silah sesleri duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Kocaklı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mikail B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kamera Yaşarcan SERİNTÜRK ADANA,