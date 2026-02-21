Adana\'da Gençlerden Otobüse Turunç Saldırısı

Adana'da kimliği belirsiz bir grup genç, yoldan geçen otobüse turunç fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup genç, bulvar üzerindeki turunç ağaçlarından turunç kopartıp yoldan geçen otobüslere fırlatıp kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda herhangi bir kaza meydana gelmediği öğrenildi. - ADANA