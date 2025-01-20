Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangına gören çalışanlar durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine kısa sürede Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri geldi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ancak geri dönüşüm tesisi olduğu için yangın devam ediyor. Ekipler yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için önlem alıyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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