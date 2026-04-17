Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - ADANA