Adana'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı - Son Dakika
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Adana'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendin keseni acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bayram namazının kılınmasının ardından Adana'da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Acemi kasaplar yakınları tarafından özel araçla hastanelere getirildi. Acil servislerinde ellerini kesen acemi kasaplar sebebiyle yoğunluk devam ediyor.

16.06.2024 09:30
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Adana'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendin keseni acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Bayram namazının kılınmasının ardından Adana'da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Belediyelerin belirlediği ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti.

Acemi kasaplar yakınları tarafından özel araçla hastanelere getirildi. Acil servislerinde ellerini kesen acemi kasaplar sebebiyle yoğunluk devam ediyor.

Kaynak: İHA

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