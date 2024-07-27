Adana'da havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaşan 4 kişi yakalandı
ADANA - Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.
Can K, Bünyamin B, Abdulkadir K. ve Selçuk K., geçtiğimiz günlerde av tüfekleriyle sokakta ve bir evin damında havaya ateş açtıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 ikamete operasyon düzenledi. Zanlılar, Can K, Bünyamin B, Abdulkadir K. ve Selçuk K. gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaşan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?