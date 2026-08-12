Adana\'da Hırsızlık Sırasında Sıcaklar Şüphelileri Ele Verdi

Adana'da bir evden 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altın çalan 2 şüpheli, kavurucu sıcaklar nedeniyle yakayı ele verdi. 26 dakika boyunca levye ve keserle kapıyı zorlayarak eve giren şüphelilerden, 17 yaşındaki çocuk şüpheli olay sırasında sıcaktan bunalıp kaskını çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirlenen şüpheli yakalanırken, ifadesinde diğer şüphelinin de kimliğini verdi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ü.'ye ait eve gelen kasklı 2 şüpheli, öncelikle çevrede keşif yaptı. Bir süre evin çevresini kontrol eden şüpheliler, daha sonra içeriyi gözetleyerek evde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

"Önce levye, ardından keserle geri döndüler"

Evin boş olduğunu anlayan şüpheliler, motosikletlerinin yanına giderek levye aldı. Yeniden eve gelen 2 şüpheli, kapıyı levye ile açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşmalarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez motosikletlerine giderek keser aldı.

"Adana sıcağı yakayı ele

26 dakika boyunca kapıyı levye ve keserle zorlayan şüphelilerden M.U.K., Adana sıcağına dayanamadı. M.U.K., kamera önünde kaskını ve kıyafetini çıkartıp serinlemeye çalıştı. Bu anlar da anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Uzun uğraşların ardından kapıyı açmayı başaran şüpheliler, eve girerek yatak odasında bulunan çelik kasaya yöneldi. Çelik kasayı da açan şüpheliler, içerisinde bulunan 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altını alarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra evine gelen İ.Ü., kapının zorlanarak açıldığını ve evden hırsızlık yapıldığını fark etti. İ.Ü.'nün ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

"Kaskını çıkarınca kimliği ortaya çıktı"

Polis ekipleri, evin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıyı zorladığı sırada kaskını çıkardığını belirleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda bu kişinin M.U.K. (17) olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U.K., emniyetteki ifadesinde hırsızlığı birlikte gerçekleştirdiği kişinin Orhan Ö. (30) olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Orhan Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sırasında suçlamaları kabul etmeyen Orhan Ö., diğer şüphelinin aksine hırsızlık olayına karışmadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U.K. ve Orhan Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.