Adana'da Hırsızlık: Uyuyan Vatandaş Soyuldu - Son Dakika
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Adana'da Hırsızlık: Uyuyan Vatandaş Soyuldu

Adana\'da Hırsızlık: Uyuyan Vatandaş Soyuldu

Adana'da durakta uyuyan bir kişinin 6 bin lirası ve kolyesi çalındı, şüpheli tutuklandı.

19.09.2024 10:05
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Adana'da bir kişi, durakta uyuyakalan vatandaşın 6 bin lirasını ve kolyesini çaldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Yardım etmek için yanına gittim" dediği öne sürüldü.

Olay, 10 Eylül günü gece saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. (34) durakta uyuyakaldı. İrfan D. (52) isimli şüpheli, Metin Y.'nin uyuduğunu görünce önce yanına yaklaşıp kontrol etti. Ardından tekrar Metin Y.'nin yanına gelen ve kimsenin olmadığını gören şüpheli, vatandaşın üzerindeki 6 bin TL ile boynundaki kolyeyi çalarak uzaklaştık. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre sonra uyanan Metin Y., soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İrfan D., evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye de bulundu.

"Yardım etmek için gittim"

Emniyete götürülen İrfan D.'nin ifadesinde, "Rahatsızlanıp uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Hırsızlık: Uyuyan Vatandaş Soyuldu - Son Dakika

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