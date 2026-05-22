Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da kent genelinde 2 bin 443 polis ve jandarma personelinin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri için görev başındayız" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentin 15 ilçesinde eş zamanlı 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarını denetleyen Vali Mustafa Yavuz, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Yarın başlayacak olan 9 günlük tatil süreci öncesinde emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahadayız. Hemşehrilerimizin sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesi adına görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

"2 bin 443 emniyet ve jandarma personeli sahada"

Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındığını belirten Vali Yavuz, "Bugün 466 aracımız ve 2 bin 443 emniyet ile jandarma personelimizle birlikte 15 ilçemizde; bulvarlarda, caddelerde, kavşaklarda, parklarda ve umuma açık alanlarda genel huzur ve güven uygulaması gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın hem bayramlarını tebrik ettik hem de hayırlı yolculuklar diledik. Tüm birimlerimizle birlikte yaklaşık 2,3 milyon Adanalı hemşehrimizin huzur ve güvenliği için bayram boyunca görevimizin başında olacağız" diye konuştu. - ADANA