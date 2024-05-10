Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, sıkışan ve kalbi duran bir kişiye vatandaşlar tarafından kalp masajı yapıldı ancak hayatını kaybetti. Yaralılar ise Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

10.05.2024 23:05
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Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan- Kadirli yolunda meydana geldi. Kadirli istikametine seyir halindeki Ahmet A. idaresindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, A.D. idaresindeki 80 AZ 762 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.'ya ambulans gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen AKOM ve CANKUR ekipleri Ahmet A.'yı sıkıştığı yerden çıkartırken sağlık ekipleri Ahmet A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada, 01 UD 321 plakalı otomobilde bulunan Osman Efe A., diğer araç içinde bulunan A.D., Mustafa Talha D., Esme D. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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