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Adana'da İlkokul Öğrencisine Akran Zorbalığı - Son Dakika
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Adana'da İlkokul Öğrencisine Akran Zorbalığı

Adana'da bir ilkokul 3. sınıf öğrencisi, akran zorbalığına maruz kaldığını ve her gün okuldan mor bir şekilde geldiğini annesine söyleyerek şikayetçi oldu. Çocuk, zorla abi ya da abla dedirtildiğini ve dövüldüğünü, çelme takıldığını ifade etti. Anne ise okul yönetimiyle defalarca konuşmasına rağmen sorunun devam ettiğini belirterek polise başvurdu. Okul yönetimi ise her iki tarafı da psikolojik destek almaları için rehberlik öğretmenine yönlendirdi.

Adana\'da İlkokul Öğrencisine Akran Zorbalığı
17.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:42
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Adana'da ilkokul 3. sınıf öğrencisine akran zorbalığı

Adana'da anne ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlunun akran zorbalığına maruz kaldığını, her gün okuldan bir tarafı mor geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu

3. Sınıf öğrencisi çocuk, "Bana zorla abi ya da abla dedirtiyorlar ben söylemeyince dövüyorlar. Bana çelme takıyorlar" dedi.

ADANA - Adana'da anne ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlunun akran zorbalığına maruz kaldığını, her gün okuldan bir tarafı mor geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Son günlerde sosyal medya nedeniyle arkan zorbalığı ilkokula kadar geldi. Adana'da da iki çocuk annesi P.M. ilkokul 3. Sınıf öğrencisi oğlu C.Ş.'nin okulda sürekli akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi. P.M. oğlunun okuldan her geldiğinde bir tarafının mor ve yara içinde olduğunu belirterek, "Okulda bazı problemli çocuklar varmış bunlar oğluma musallat olmuş. Ben defalarca konuştum ama buna rağmen akran zorbalığına devam ettiler. Bu kez de polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Gidiyorum okulun kapısında bahçede oğlumu bekliyorum. Teneffüslerde oğlumu sıkıştırıp kızlı erkekli bir gurup var dövüyorlarmış. Ben bu durumdan şikayetçiyim akran zorbalığı bitsin artık" dedi. Arkadaşları tarafından darp edilen C.Ş. ise, "Bana bir sınıf arkadaşın bana abi diyeceksin diyor. Ben abi demezsem beni dövüyor. Başka bir arkadaşımda bana abla diyeceksin diyor demezsem beni dövüyor. Bana elleriyle vuruyorlar, tekme ile vuruyorlar. Bana çelme takıyorlar. Ben okula gitmek istemiyorum korkuyorum artık" diye konuştu.

Okul yönetiminin ise konuyla ilgili her iki tarafı psikolojik danışmanlık rehberlik öğretmenine yönlendirdiği psikolojik destek sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Adana, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İlkokul Öğrencisine Akran Zorbalığı - Son Dakika


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