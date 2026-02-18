Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alan bir şalgam fabrikasında iddiaya göre; geçtiğimiz gün fabrikada çalışan 22 yaşındaki Sami Can, dengesini kaybederek havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağına kaptırarak düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine makine durduruldu ve yaralı işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.