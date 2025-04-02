Adana'da İş Yerine 57 Kurşun: İki Şüpheli Tutuklandı

İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin daha önce bir kişinin öldürüldüğü olayda işyeri sahibinin kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle cezalandırmak için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi

ADANA - Adana'da bir işyerine 57 kurşun sıkan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin daha önce bir kişinin öldürüldüğü olayda işyeri sahibinin kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle cezalandırmak için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, 9 Mart'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'ya ait beyaz eşya satışı yapılan iş yerine gece yarısı silahlı saldırı düzenledi. İş yeri sahibinin sabah saldırıyı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Polisin yaptığı inceleme de iş yerine 57 el ateş edildiği belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. 65 saatlik kayıtları tek tek inceleyen ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler T.T. ve H.S.'yi tespit etti. Tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Saldırının nedeni cinayetle biten kavgayı ayırmama

Öte yandan olayı nedeni de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada Mahmut Ayta, M. Y. tarafından 8 el başına ateş edilerek öldürüldü. Olayla ilgili M.Y. ile birlikte 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet sonrasında Mahmut Ayta'nın yakınları kavgayı görüp ayırmadığını öne sürdüğü M.A.'ya husumet beslemeye başladı. Bu nedenle Ayta'nın yakınları T.T. ve H.S.'nin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.