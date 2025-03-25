Adana\'da İzinsiz Gösteri Müdahaleyle Sona Erdi

Adana'da izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarını dikkate almayan grup, çevik kuvvet ve TOMA müdahalesiyle dağıtıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren kalabalık bir grup toplandı. Toplanan grup izinsiz yürüyüş yapmak için çeşitli sloganlar attı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yürüyüş izni olmadığı için yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis kalabalığa defalarca anons yaparak yürüyüş izni olmadığı için dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Grup polise direnip yürümek isteyince Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle grup dağıtıldı. - ADANA