Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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Adana'da asfalt tesisinde 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

05.05.2025 12:31
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Asfalt üretim tesisinde kaçak akaryakıt üretimi: 1 gözaltı

ADANA - Adana'da asfalt üretim tesisinde üretilen kaçak 25 bin litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bulunan bir asfalt üretim tesisi belirlendi. Belirlenen adrese savcılık talimatıyla operasyon yapıldı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, atık yağların kimyasal işlemlerden geçilerek kaçak akaryakıt üretildiği de ortaya çıkarıldı. Tesiste yapılan inceleme ve aramada 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

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