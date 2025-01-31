Adana\'da Kaçak Makaron Operasyonu

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Adana'da polis kovalamaca sonucu ateş açarak durduğu panelvan araç ve önce lüks otomobilde 2.5 milyon kaçak makaron ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Durdurulan panelvan aracın sürücüsünün, "Hasımlarım var polis olduğunu anlamadım" derken öncülük yapan otomobil sürücüsünün de, "Çay içmeye gittik, bir anda yakaladınız" diye pişkin savunma yaptığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine polis Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi D-400 karayolunda önlem aldı. Polis öncülük yapan lüks otomobili takibe aldı.

Lüks otomobil bölgede defalarca tur atarak etrafta polis olup olmadığını kontrol etti. Akabinde öncü olan otomobildeki kişiler içerisinde gümrük kaçağı makaron yüklü panelvan araçla birlikte kente doğru ilerlemeye başladı.

Polis bir süre şüphelileri takip ettikten sonra Yüreğir İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi D-400 karayolunda "dur" ihtarında bulundu. Öncü olan lüks otomobil ve panelvan araç sürücüleri ihtara uymayıp kaçmaya başladı.

"Polis tabanca ile ateş açıp lastiklerini patlattı""

Panelvan sürücüsü polis araçlarının üzerine sürüp kaçmaya devam ederken 10 kilometre süren kovalamacanın ardından Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde polis her iki aracında lastiklerine tabana ile ateş açtı. Lastikleri patlatılan panelvan araç ve otomobil durdurularak içindeki 5 şüpheli yakalandı.

"Ters kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi"

Panelvan aracın sürücüsü Masum D. (28) ve yolcu konumdaki Ferhat K. (29) ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Lüks otomobilin sürücüsü Alican B. (28) ve yanında bulunan Umut Ö. (30)'de ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

"2 milyon 500 bin makaron çıktı"

KOM ekipleri panelvan araçta yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 2 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

"Polisin üzerine sürdü, hasımları var diye savunma yaptı"

Panelvan sürücüsü Masum D.'nin ifadesinde, "Hasımlarım var, polis olduğunu anlamadım. Silah sıkılınca kaçtım. Taşıdığım malzemenin de ne olduğunu bilmiyorum" dediği öne sürüldü.

"Öncülük yapıp 'Çay içmeye gittik' savunması yaptı"

Lüks otomobil ile panelvan araca öncülük yapan Alican B.'nin ise emniyetteki sorgusunda, "Biz arkadaşımla çay içemeye gittik. Ben öncü falan değilim evime gidiyordum, bir anda yakaladınız" dediği öne sürüldü.

"Öncülük yapan sürücü ve arkadaşının kesinleşmiş hapis cezaları var"

Lüks otomobilin sürücüsü Alican B.'nin silahla kasten yaralama suçundan, arkadaşı Umut Ö.'nün ise yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kom ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada Abdullah Ş.'yide gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Masum D., Ferhat K., Alican B. ve Umut Ö. tutuklanırken Abdullah Ş. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA