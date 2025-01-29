Adana polisi yaptığı operasyonda 2 bin 750 kaçak sigara, 44 kaçak elektronik sigara ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara ve elektronik sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese yaptığı operasyonda 2 bin 750 kaçak sigara, 44 kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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