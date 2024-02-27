Adana'da Kadın ve Erkek Grubu Tarafından Öldürülen Kişi, Bir Kadın Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da Kadın ve Erkek Grubu Tarafından Öldürülen Kişi, Bir Kadın Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana\'da Kadın ve Erkek Grubu Tarafından Öldürülen Kişi, Bir Kadın Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinin otoparkında meydana gelen olayda, Selam Şenci isimli kişi, kadınlı erkekli bir grup tarafından öldüresiye darp edildi. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın tarafından bıçaklanan Şenci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Şüphelilerin, Dilan Ö.'nün arkadaşları olduğu ve Şenci'yi olaya müdahale etmediği gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

27.02.2024 09:36
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Adana'da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Selam Şenci (26), kadınlı erkekli bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci'ye saldırmaya başladı.

Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci'yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Ö.'nün arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın ve Erkek Grubu Tarafından Öldürülen Kişi, Bir Kadın Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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