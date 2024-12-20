Adana\'da kalaşnikoflu kuyumcu soygunu

3.Sayfa

Adana'da 4 kişi uzun namlulu tüfekle geldikleri kuyumcuyu soyarak kayıplara karıştı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kalaşnikof uzun namlulu tüfekle 4 kişi kuyumcuya geldi. Şüphelilerden birisi silahı sahibi H.Ç.'ye doğrultup "kıpırdamayın, altınları alıp gideceğiz" dedi. Ardından soyguncular birisi uzun namlulu silahı iş yeri sahibine doğrulturken diğerleri içeride bulunan altınları bir çantaya koydu.

Şüpheliler daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA