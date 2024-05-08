Adana\'da kaya düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenlerin bölgesinde inceleme

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçtiğimiz yıl 4 öğretmenin otomobilin üzerine kaya düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve sık sık kaya düşmesi yaşanan bölgede ilçe kaymakamı Emre Açar incelemelerde bulundu.

Saimbeyli ilçesine yani atanan kaymakam Emre Açar İlçe Jandarma komutanı ve Orman İletme Müdürü Ayhan uyanık ile birlikte kaya düşmesi yaşanan alanı inceleyerek yapılacak tedbir çalışmasını görüştü. Bölgede yola kayaların düşmemesi için planlama çalışması yapıldı. - ADANA