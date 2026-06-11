Adana’da kaybolan gencin arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 gün önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sadece pantolonu bulundu

Ömer Alptekin'e ait olduğu belirlenen pantolon, gencin suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu ancak Alptekin'e ait başka bir iz bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışması devam ediyor. - ADANA