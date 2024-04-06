Adana'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatma Neyman Caddesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Veysi Aydın ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen kişi, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Veysi Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında motosikletin devrildiği ve otomobilin motosikletin üstünden geçtiği görüldü. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde binanın alevlere teslim olması engellendi. Yangın sonrası evin balkonunda çıkan yangın için soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, bahçesinde budama yaparken başparmağını kaybetti. Kopan parmak ameliyatla yerine dikildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan araç hurdaya döndü. Kazada, aracın sürücüsü yara almadan kurtulurken, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa-Harmancık yolunda meydana gelen kazada, cenazeye gidenleri taşıyan araç şarampole düştü. Kazada sürücü ve bir kişi hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, İbrahim T isimli dilencinin üzerinde 15 bin 75 lira bulundu. İbrahim T, dilencilik yaparken yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü ve yapılan üst aramasında elde edildiği belirlenen paraya el konuldu. Ayrıca İbrahim T'ye idari para cezası uygulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?