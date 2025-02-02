Adana'da Kaza İsyanı - Son Dakika
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Adana'da Kaza İsyanı

Adana'da istikrarlı trafik kazaları halkı isyan ettirdi. Çözüm bekleniyor.

02.02.2025 00:36
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Kaza bulvarı vatandaşı isyan ettirdi

ADANA - Adana'da bir bulvarda hergün onlarca trafik kazasının meydana gelmesi bölge sakinlerini çileden çıkarırken, o kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı ile 77140 sokak kesişiminde sürekli maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kaza meydana gelmesi bölge halkını usandırdı. Yaşanan kazaların birçoğu bölgede bulunan işyeri kameralarına anbean an yansıdı.

Kontrolsüz geçişin olmasından kaynaklı yaşanan kazalara bölgede halkı bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

"6 ayda 30'a yakın kazaya şahit oldum"

Kazaların yaşandığı caddedeki bir apartmanda oturan Mehmet Yılmaz (39), "Ben burada oturuyorum ve her gün kaza meydana geliyor. Kasis ve kontrollü geçiş yok. Az ileride okul var. Biran önce buranın düzenlenmesini istiyoruz. Gerekli yerlere kaç defa müracaat ettik ama hiç dönüş alamadık. Benim park halindeki aracıma bile iki defa vurdular. Kasis, tabela ya da uyarı levhaları katılmadı gerekiyor. Burada son 6 ay içerisinde en az 30'a yakın kazaya şahit oldum" diye konuştu.

"Yaralanmalı kaza çok fazla oluyor"

Bölgede esnaf olan Ramazan Özdemir ise,"15 yıldır burada esnafım. Bu yolda her gün kaza yaşanıyor. Maalesef yaralanmalı kaza çok fazla oluyor. Burada ölümlü kazayla da karşılaştık. Buraya en hızlı şekilde kasis yapılmadı gerekiyor. Burada maalesef uyarıcı bir tabela olmadığı için sürücüler çok hızlı araç kullanıyorlar. Burada hızlı bir şekilde aksiyon alınıp yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların en az seviyeye düşürülmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kaza İsyanı - Son Dakika

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