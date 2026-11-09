Adana'da kenevir imalathanesine baskın düzenlendi, 17 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da kenevir imalathanesine baskın düzenlendi, 17 kilo esrar ele geçirildi

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Adana\'da kenevir imalathanesine baskın düzenlendi, 17 kilo esrar ele geçirildi
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Adana\'da kenevir imalathanesine baskın düzenlendi, 17 kilo esrar ele geçirildi
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Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirilen bir imalathanede 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüphelilerin iklimlendirme sistemi kurarak kapalı ortamda kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Uyuşturucu madde üretimi, imalatı ve ticaretini yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İmalathaneden 17 kilo esrar çıktı

Operasyonda yapılan aramalarda 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaKenevirGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kenevir imalathanesine baskın düzenlendi, 17 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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