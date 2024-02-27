Adana'da Kıskançlık Krizi: Boşanan Koca, Eski Eşini Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika
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Adana'da Kıskançlık Krizi: Boşanan Koca, Eski Eşini Pompalı Tüfekle Vurdu

Adana\'da Kıskançlık Krizi: Boşanan Koca, Eski Eşini Pompalı Tüfekle Vurdu

Adana'da bir kişi, boşandığı eşini kıskanarak çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle vurdu. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

27.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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Adana'da bir kişi boşandığını karısını 'başkasıyla ilişkisi olduğu' gerekçesiyle kıskanıp çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çukurova polislerinin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay D. (35) ve Nurseli K. (29) anlaşamadıkları için evliliklerine son verip boşandılar. Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

Kıskançlık krizine giren Oktay D., Nurseli K.'nin çalıştığı iş yerini elinde pompalı tüfekle bastı. Şüpheli, eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

Kıskançlık krizine giren koca Çukurova polisinden kaçamadı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.'nin peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kıskançlık Krizi: Boşanan Koca, Eski Eşini Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika

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