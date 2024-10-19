Adana\'da Kız Kavgası Kanlı Bitti

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Adana'da geçtiğimiz gün sokak ortasında ayağından vurulan gencin, iki kızın kavgasını ayırmak istediği sırada kızlardan birisinin dayısı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Genci vuran şüphelinin ifadesinde, "Havaya ateş etmiştim, nasıl olduğun anlamadım çocuk vuruldu" dediği öne sürüldü.

Olay, 17 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, G.Ç. ve Z.B. isimli iki kız henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Kızların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Mehmet Emin C. (21) kavga eden kızları ayırmak istedi. Bu sırada G.Ç.'nin dayısı Ömer S. (36)'de kavgaya dahil oldu. Ömer S., kavgayı ayırmak istediği öne sürülen Mehmet Emin C.'ye tabanca ile ateş açarak ayağından vurdu. Olay anı anbean görüntülendi.

"Nasıl olduğunu anlamadım çocuk vuruldu"

Olaydan kısa süre sonra şüpheli Ömer S., polis tarafından bölgeye yakın bir yerde kıskıvrak yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan Ömer S.,'nin "Havaya ateş etmiştim. Nasıl olduğunu anlamadım çocuk vuruldu" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA