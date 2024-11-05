Adana'da Köpeğe Çarpmamak İçin Kanalda Uçtular - Son Dakika
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Adana'da Köpeğe Çarpmamak İçin Kanalda Uçtular

Adana\'da Köpeğe Çarpmamak İçin Kanalda Uçtular

Kozan'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün cipi sulama kanalına düştü. Can kaybı yok.

05.11.2024 13:32
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Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı cip sulama kanalına düştü.

Alparslan Bozkurt yönetimindeki 80 AL 014 plakalı otomobil Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'a geldiğinde yol aniden köpek çıktı. Bozkurt köpeğe çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca cip sulama kanalına düştü. Bozkurt kanalda fazla su olmadığı için kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı.

Araç sürücüsü Alparslan Bozkurt, "Yola aniden köpek çıktı, direksiyonu kırınca kanala uçtuk. Şükür can kaybı yok. Ama burada haftada bir gün burada kaza oluyor. Yetkililerden buraya acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Mahalle muhtarı Burak Çürümez ise "Bu kanala 6 ayda yaklaşık 10 araç düştü. Şükür can kaybı yaşamadık ama bura için dilekçe verdik cevap bekliyoruz. İnşallah can kaybı yaşanmadan kanalın kenarına bir çözüm bulunur" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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