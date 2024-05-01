Adana'da Köpek Sürüsü Tarafından Parçalanan Yaşlı Kadının Köyünde Tedirginlik - Son Dakika
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Adana'da Köpek Sürüsü Tarafından Parçalanan Yaşlı Kadının Köyünde Tedirginlik

Adana\'da Köpek Sürüsü Tarafından Parçalanan Yaşlı Kadının Köyünde Tedirginlik

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadının köy sakinleri, köpeklerin toplanmasını ve önlem alınmasını istediklerini belirtti. Basın mensupları da olay yerini çekmek isterken köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Köy sakinleri, köpeklerin evlerde bağlı tutulması ve kimliksiz köpeklerin toplanması gerektiğini vurguladı.

01.05.2024 16:35
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadının yaşadığı köy sakinleri köpeklerin toplanmasını istediklerini, tedirgin olduklarını söyledi. Bu arada, olay yerini çekmek isteyen basın mensupları da köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K.'ye ait soğan tarlasına başak toplamak için giden 72 yaşındaki Şerife Arısan, başak toplarken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Arısan, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının köpekler tarafından parçalandığı köyde ise vatandaşlar tedirgin. Şerife Arısan'ın köpekler tarafından saldırıya uğradığı tarlayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirleri de köpekler tarafından kovalandı. Köpekleri olay yerinden köylüler uzaklaştırdı.

Köy sakinlerinden Ahmet Ateş, "Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın" diye konuştu.

Bülent Karaca ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, "Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Köpek Sürüsü Tarafından Parçalanan Yaşlı Kadının Köyünde Tedirginlik - Son Dakika

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