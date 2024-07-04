Adana'da marketten çıkan kişi silahlı kavganın ortasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da marketten çıkan kişi silahlı kavganın ortasında hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde marketten çıkan bir kişi, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayda ayrıca bir kişi yaralandı. Şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

04.07.2024 23:14
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Adana'da marketten çıktığı sırada silahlı kavganın ortasında kalan bir kişi isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında marketten çıkan ve kurşunların isabet ettiği Hasan İplikçioğlu ile evinin damında oturan Necla E. yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hasan İplikçioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İplikçioğlu'nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elinden yaralanan Necla E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili şüphelilerden K.P'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da marketten çıkan kişi silahlı kavganın ortasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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