Adana'da Metruk Binalara Denetim
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Metruk Binalara Denetim

Adana'da Metruk Binalara Denetim
22.04.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narkotik ekipleri, metruk binalarda uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim yaparak bina ve çevresindeki şahısları tek tek kontrol etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri metruk binaları uyuşturucu bağımlıları ve uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent genelinde metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Denetimlerde metruk bina içindeki ve çevresindeki şahıslar tek tek arandı. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, asayiş yönünden de denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde, metruk binaları mesken tutan şahıslara yönelik gerekli işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırma işlemleri gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:33:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.