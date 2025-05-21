Adana'da Miras Kavgası: Üvey Anne Öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da Miras Kavgası: Üvey Anne Öldürüldü

Adana\'da Miras Kavgası: Üvey Anne Öldürüldü

İsmail Babat, üvey annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, babasına teşebbüsten 15 yıl ceza aldı.

21.05.2025 12:50
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Adana'da miras yüzünden üvey annesini öldürüp, babasını da öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen İsmail Babat ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen amcası ve kuzeninin yargılamasında karar çıktı. Babat, üvey annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, babasını öldürmeye teşebbüsten ise 15 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, akrabası diğer 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde oturan İsmail Babat, iddiaya göre, 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş bacanağı Nuri Özdemir'i (49) tabancayla öldürdü. İsmail Babat, denetimli serbestlikle 2023 yılı Mayıs ayında tahliye oldu. İsmail Babat ile babası Rifat, üvey annesi Hürü arasında iddiaya göre miras ve ailevi nedenlerle husumet oluştu.

İsmail Babat, 21 Kasım 2023'te iddiaya göre, yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle babası ile üvey annesini evlerine giden yolda pusu kurarak bekledi. Babasının otomobilini gören Babat önce av tüfeğiyle, fişeği bitince de tabancayla peş peşe ateş edip kaçtı. Saldırıda yaralanan Rifat ve Hürü Babat çifti, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hürü Babat, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı İsmail Babat'ın, üvey annesini öldürüp, babasını da yaralamadan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat, yayınladığı görüntüde, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü. Babat, olaydan 2 gün sonra yakalanıp tutuklandı.

İsmail Babat ile ona yardım ettiği ileri sürülen amcası Adil Babat ve yaşı küçük kuzeni A.Babat hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.

"Bana cinnet geçirttiler"

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail Babat ile amcası Adil Babat ve A.Babat katıldı. Oğlu tarafından öldürülmek istenen Rifat Babat ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklara son savunmaları soruldu. Ses kaydı ile yapılan duruşmada sanık İsmail Babat daha önceki savunmalarını tekrarladı. Diğer sanıklar A. Babat ile amcası Adil Babat'ın babasıyla miras yüzünden 15-20 senedir konuşmadıklarını belirten İsmail Babat, "Aile miras yüzünden birbirine düştü. Evlat olarak hata yapmışım, bu olaya beni sürükleyen ailem, ben isteyerek yapmadım. Ben 2018 yılında namus cinayeti işledim, eşimin suçu yok, emekli uzman çavuş bacanağımı öldürdüm. Cezaevinden şartlı tahliye edildim çıktım, beni rahat bırakmadılar. Miras yüzünden oldu, evlat olarak hata yaptım. Babam atamdır. Evimi bastı, ölümden döndüm. Ben öksüz büyüdüm. Babam ve üvey annem hayatı bana zindan etti. Olayı yapan benim. Olay anında şuurumu kaybettim. Bana suç işlettiler, infazımı yaktılar, cinnet geçirttiler. Beni yaktılar, çocuğumu bile sevemedim. Bu olayda kimsenin suçu yok, tek suçlu ailemle benim, onlar benden şikayetçi, ben de onlardan şikayetçiyim. İsteyerek yapmadım ama pişmanım" dedi.

Diğer sanıklar Adil Babat ile A.Babat ise suçlamayı kabul etmedi. Adil Babat, "Mahkemenin adaletine güveniyorum. Karşı tarafı da Allah'a havale ediyorum" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Babat'ı üvey annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, babasını öldürmeye teşebbüs suçundan ise 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Diğer sanıklar Adil Babat ve A.Babat'ın ise suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine oy çokluğu ile karar verildi. Heyet, sanık İsmail Babat'ın tutukluluğunun devamına, Adil Babat'ın ise tahliyesini kararlaştırdı. Bir mahkeme üyesi, sanıklar Adil Babat ve A.Babat'ın beraat kararlarına katılmadığı yönünde karşı oy kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Üvey Anne, Miras, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Miras Kavgası: Üvey Anne Öldürüldü - Son Dakika

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