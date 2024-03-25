Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Adana\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Adana'da kentin birçok noktasından motosiklet çalan 4 kişi, oto hırsızlık polisleri tarafından yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde hırsızların kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden biri çaldığı motosikleti şaka amacıyla çaldığını söyledi. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.03.2024 09:53
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Adana'da kentin birçok noktasından motosiklet çalan 4 kişi, oto hırsızlık polisleri tarafından yakalandı.

Kentte bir ay içerisinde 4 farklı motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalara başladı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çalanların, Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç. (20) olduğu tespit edildi.

Oto hırsızlığa bağlı polisler yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ç. çocukluk arkadaşına ait motosikleti çalarken ifadesinde, "Olaydan birkaç gün önce arkadaşım motosikletini kimsenin çalamayacağını söyledi. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım" dedi.

Çalınan motosikletin sahibi Mehmet K. ise çalan kişiyi tanımadığı söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ç. ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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