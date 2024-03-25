Adana\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Yakalandı

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Adana'da kentin birçok noktasından motosiklet çalan 4 kişi, oto hırsızlık polisleri tarafından yakalandı.

Kentte bir ay içerisinde 4 farklı motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalara başladı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çalanların, Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç. (20) olduğu tespit edildi.

Oto hırsızlığa bağlı polisler yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ç. çocukluk arkadaşına ait motosikleti çalarken ifadesinde, "Olaydan birkaç gün önce arkadaşım motosikletini kimsenin çalamayacağını söyledi. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım" dedi.

Çalınan motosikletin sahibi Mehmet K. ise çalan kişiyi tanımadığı söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ç. ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. - ADANA