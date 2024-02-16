Adana\'da motosikletin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Adana'da motosikletin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar kazayı film gibi izledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine Onur Mahallesi 4. caddede meydana geldi. 01 NB 485 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Mehmet İbişağa (45), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikleti kontrol edemeyen İbişağa, yol kenarında park halindeki 31 AEN 373 plakalı TIR'a çarptı.
İbişağa, çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İbişağa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı film gibi izlediler
Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar kazayı film gibi izledi. İbişağa'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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