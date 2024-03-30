Adana'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik'e, yabancı uyruklu Abdülaziz S. kontrolündeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemesinde Atik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atik'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da motosiklet kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, hükümetin esir müzakerelerine 'çocuk oyuncağıymış gibi' davrandığını belirterek, Netanyahu'ya 'Hiçbir şey işe yaramayacak' dedi. Ayrıca, başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen başka bir protesto gösterisinde binlerce gösterici, anlaşma yapılması ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın sırasında iftarlarını olay yerinde gerçekleştirdi. İlk yangın bir mağazada çıkarken, diğer yangın ise bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Her iki yangında da maddi hasar oluşurken, polis ekipleri inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Onikşubat ilçesinde, depremde yakınlarını kaybeden ve ruhsal bunalıma giren bir kişi, ağır hasarlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri uzun süre ikna çabalarında bulundu ancak başarılı olamadı. Şahıs, çatıda baygınlık geçirdi ve polis ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz günlerde 850 kilo eroin ve 20 kilo külçe altının yurda kaçak yollar ile sokulmasına izin vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti. Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, eroin ve külçe altın ele geçirilmişti.
2015 yılında kapanan Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nda çıkan yangın, akşam saatlerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İzmir'in Konak ilçesinde hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık ve kaçma suçlarından aranan A.Ü, bir evde saklandığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Zanlı, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden 49 yaşındaki Tahir A. evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi (12) taciz etti. Tahir A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp gözaltına alındı. İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortaya çıktı. İ.N. mesajın devamında arkadaşına, 'Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım' dediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tahir A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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