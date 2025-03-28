Adana'da Motosiklet Sürücüsü Darp Edildi

Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler

Adana'da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Huzur Caddesi'nde, giderken trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce sürücü 4 kişi tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. 4 şüpheli sürücüyü uzun süre öldüresiye darp etti. Bu anlar saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saldırganlar daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.