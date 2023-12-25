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Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'da farklı zaman dilimlerinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs, polisler tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
25.12.2023 - 09:50,
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Adana'da farklı zaman dilimlerinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şahıs, polisler tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soner E., farklı zaman dilimlerinde Seyhan ilçesine bağlı, Havuzlubahçe, Çınarlı, Döşeme ve Alidede mahallelerinden motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldı. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçları çalınan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızın Soner E. olduğu tespit edildi.

Polis, Soner E.'yi evine yaptığı operasyonda yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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