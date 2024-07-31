Adana'da Narkotik Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda 25 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 22 kişi tutuklandı.

31.07.2024 10:16
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Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken yakalanan 22 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 25 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 728 gram bonzai, 50 gram bonzai hammaddesi, 1 kilo 898 gram metamfetamin, 66 kök hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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