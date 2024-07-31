Adana'da Narkotik Operasyonunda 22 Kişi Tutuklandı

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Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken yakalanan 22 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 25 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 728 gram bonzai, 50 gram bonzai hammaddesi, 1 kilo 898 gram metamfetamin, 66 kök hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA