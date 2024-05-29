Adana'da Narkotik Operasyonunda 32 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Operasyonunda 32 Kişi Tutuklandı

Adana\'da Narkotik Operasyonunda 32 Kişi Tutuklandı

Adana'da bir hafta boyunca gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında yakalanan 32 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar ve 2 kilo 120 gram bonzai ele geçirildi. Toplamda 58 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 185 gram metamfetamin, 114 gram eroin ve 22 kök kenevir de bulundu. Tutuklanan kişiler adliyeye sevk edilirken, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.05.2024 09:51
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Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda yakaladığı 32 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar ve 2 kilo 120 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan arama çalışmalarında 9 kilo 349 gram esrar, 2 kilo 120 gram bonzai, 728 gram bonzai hammaddesi, 185 gram metamfetamin, 114 gram eroin ve 22 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 32 kişi tutuklandı, 26 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Operasyonunda 32 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Operasyonunda 32 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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