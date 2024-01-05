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Adana'da Narkotik Polisinden Okul Önünde Uygulama - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Polisinden Okul Önünde Uygulama

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için okul önlerinde 'Narko Alan' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında polisler, araçları durdurarak içerisindeki kişilerin üzerlerini aradı ve Genel Bilgi Toplama sorgusu yaptı. Ayrıca, okul çevrelerinde torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği alanlar da arandı.

Adana\'da Narkotik Polisinden Okul Önünde Uygulama
05.01.2024 - 00:39,
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Adana'da narkotik polisinden okul önünde uygulama

ADANA - Adana'da narkotik polisleri gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için okul önleri "Narko Alan" uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin ve çocukların uyuşturucuya alışmaması için "Narko alan" uygulaması yaptı. Uygulamada, polisler araçları durdurup, içerisindeki kişilerin üzerlerini aradı. Durdurulan araçtaki kişiler ve okul çevresinde bulunanlar Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı.

Polis, okul çevrelerinde torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği çiçeklik, duvar kenarları ve otluk alanlar da arama yaptı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Polisinden Okul Önünde Uygulama - Son Dakika


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