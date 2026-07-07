Adana\'da NATO Protestosu: Pankart Asan Gözaltında

Adana'da bir kişi, NATO'yu protesto etmek amacıyla köprülü kavşağa pankart astı. Devriye görevindeki polis ekiplerince fark edilen şahıs, valilik kararıyla pankart asmanın yasak olması nedeniyle gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.O. isimli şahıs, NATO'yu protesto etmek amacıyla köprüye pankart astı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın pankart astığını fark etti.

Valilik kararı doğrultusunda köprü ve benzeri alanlara pankart asılmasının yasak olması nedeniyle polis ekipleri, M.O.'yu gözaltına aldı. Olayın ardından köprüye asılan pankart da ekipler tarafından kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.O., işlemleri yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ADANA