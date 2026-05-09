Adana\'da Nehre Düşen Kadın Kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Merkez Park'ta Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadının suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içindeki kadın, itfaiye ekiplerince sudan tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA