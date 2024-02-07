Adana'da Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Semineri - Son Dakika
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Adana'da Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Semineri

Adana\'da Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı Semineri

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Mücadele ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek ilkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya güvenliği ile teknoloji bağımlılığı konularında bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde, Siber Suçlar Mücadele ekipleri tarafından öğrencilere internetin faydalı ve zararlı yönleri, siber zorbalıkla baş etme yolları, sosyal medya platformlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, teknoloji bağımlılığının belirtileri ve önlenmesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

07.02.2024 13:05
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Mücadele ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek ilkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya güvenliği ile teknoloji bağımlılığı konularında bir eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, Siber Suçlar Mücadele ekipleri tarafından öğrencilere internetin faydalı ve zararlı yönleri, siber zorbalıkla baş etme yolları, sosyal medya platformlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, teknoloji bağımlılığının belirtileri ve önlenmesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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