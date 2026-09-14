Adana'da okul çevrelerinde polis denetimi, narkotik köpekleri de katıldı - Son Dakika
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Adana'da okul çevrelerinde polis denetimi, narkotik köpekleri de katıldı

Adana\'da okul çevrelerinde polis denetimi, narkotik köpekleri de katıldı
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Adana'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Yüreğir ilçesindeki okullar bölgesinde polis ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde çevredeki vatandaşların kimlikleri kontrol edilirken araçlar arandı ve ekiplere narkotik dedektör köpekleri destek verdi.

Adana'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Adana'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 524 bin 276 öğrenci, 34 bin 652 öğretmen ve bin 259 eğitim çalışanı ders başı yaptı. Yeni eğitim dönemiyle birlikte öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan okullar bölgesinde Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Okul çevresinde yoldan geçen vatandaşların kimlik kontrolleri yapılırken, kırtasiye ve çeşitli iş yerlerinde de denetim gerçekleştirildi. Ekipler, bölgede bulunan araçları durdurarak arama yaptı.

Denetimlerde polis ekiplerine narkotik dedektör köpekleri de destek verdi. Okul çevresindeki güvenlik tedbirlerinin öğrencilerin eğitim gördüğü alanlarda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Yüreğir, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da okul çevrelerinde polis denetimi, narkotik köpekleri de katıldı - Son Dakika

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