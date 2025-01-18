Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Orman Yangını - Son Dakika
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