Adana\'da Orman Yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.50'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA
