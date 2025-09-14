Adana\'da Orman Yangını

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda saat 10.40'ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Havadan ve karadan yangın söndürme çalışması devam ediyor. Yangının etrafının çevrilerek büyüme ihtimalinin ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA