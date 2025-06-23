Adana'da çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede son 5 günde 4 kez orman yangını çıktığı öğrenildi.
Yangın, İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye ormana bağlı 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Son 5 gün içerisinde bölgede 4'üncü kez orman yangını çıktığı kaydedildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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